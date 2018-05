Thompson e Green comandam vitória dos Warriors sobre Knicks

O Golden State Warriors viu seu principal astro ter uma atuação bem abaixo da média no domingo. A própria equipe começou muito mal diante do New York Knicks. Mas de alguma forma, encontrou uma maneira para voltar a vencer, e com facilidade, por 116 a 95, dando sequência à sua incrível campanha, agora com 44 vitórias em 48 jogos. Pior para os Knicks, que caíram diante de seu exigente torcedor no Madison Square Garden e estão fora da zona de classificação para os playoffs da NBA.

Se não perdeu pela quinta vez na temporada e continua em busca de bater o recorde de 72 vitórias do Chicago Bulls de 1995/1996, os Warriors devem muito a Klay Thompson e Draymond Green. Thompson foi o cestinha da noite, com 34 pontos, enquanto Green anotou seu nono "triple-double" na temporada, com 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Stephen Curry esteve em dia muito abaixo da média e contribuiu com somente 13 pontos, acertando cinco dos 17 arremessos tentados.

O começo de jogo dos Warriors, aliás, foi horrível. Curry não encontrava o ritmo dos arremessos e até um "air ball" de Draymond Green no lance livre levaram o técnico Steve Kerr à loucura. Mas o time teve paciência, soube usar sua ótima movimentação de bola no ataque e passou a abrir vantagem a partir do segundo quarto.

Leandro ficou 20 minutos em quadra e anotou oito pontos. Pelo lado dos Knicks, destaque para Carmelo Anthony, que marcou 24 pontos e pegou 10 rebotes. O novato Kristaps Porzingis marcou 14 pontos.

Também no domingo, o Los Angeles Clippers mostrou que não está sentindo falta nenhuma de Blake Griffin e atropelou o irregular Chicago Bulls por 120 a 93, em casa. Sem seu astro, que fraturou a mão em uma briga com um funcionário da franquia, Chris Paul e Jamal Crawford levaram os californianos à 32.ª vitória na temporada, na quarta posição do Oeste. O Chicago Bulls é o terceiro do Leste, com 26.

Crawford saiu do banco para ser o cestinha da partida, com 26 pontos, enquanto Chris Paul contribuiu com 19, além de sete assistências. J.J. Redick (21 pontos) e DeAndre Jordan (17 pontos e 20 rebotes) também estavam em dias inspirados. Pelos Bulls, destaque para os 23 pontos de Jimmy Butler.

Atrás dos Bulls no Leste, em quarto, está o Miami Heat, que venceu o confronto direto com o Atlanta Hawks por 105 a 87, em casa, chegou ao quarto triunfo seguido e agora já soma 27. Mesmo número dos Hawks, que caíram uma posição e agora ocupam o quinto lugar da conferência. O destaque do jogo de domingo ficou por conta dos 18 pontos de Chris Bosh. Tiago Splitter marcou cinco e pegou cinco rebotes pelos Hawks.

Quem não consegue voltar a vencer é o Los Angeles Lakers. Mesmo em casa, a equipe caiu por 101 a 82 diante do Charlotte Hornets e sofreu sua décima derrota seguida, no fundo do poço da Conferência Oeste. Os 19 pontos de Michael Kidd-Gilchrist, de volta após se recuperar de grave lesão, e Marvin Williams definiram o resultado. De nada adiantou uma atuação inspirada de Kobe Bryant, que foi o cestinha do duelo, com 23 pontos.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Los Angeles Clippers 120 x 93 Chicago Bulls

Miami Heat 105 x 87 Atlanta Hawks

Orlando Magic 119 x 114 Boston Celtics

Dallas Mavericks 91 x 78 Phoenix Suns

New York Knicks 95 x 116 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 96 x 93 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 82 x 101 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Denver Nuggets x Toronto Raptors

Utah Jazz x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks