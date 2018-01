Thunder bate Nuggets em casa com show de Westbrook na NBA

O Oklahoma City Thunder contou com mais um show dos astros Russel Westbrook e Kevin Durant para triunfar na rodada de domingo da NBA. Em casa, o time tirou uma vantagem de 11 pontos do Denver Nuggets no segundo tempo e triunfou por 122 a 112.

Westbrook foi o cestinha da partida, com 30 pontos, e esteve muito próximo de registrar um "triple-double", pois deu 12 assistências e conquistou nove rebotes. Já Durant conseguiu seu oitavo "double-double" na temporada 2015/2016 ao somar 26 pontos e dez assistências.

Em terceiro lugar na Conferência Oeste, o Thunder venceu 10 das últimas 12 partidas, mas vinha de derrota, na rodada do Natal, quando caiu como mandante para o Chicago Bulls. O triunfo, porém, não foi fácil, tanto que o time chegou a estar perdendo a 8min13 do fim do último quarto, mas assumiu o controle do duelo com uma sequência de 11 a 2, em que Enes Kanter marcou sete dos seus 21 pontos no duelo.

Kenneth Faried contabilizou 25 pontos e 11 rebotes para o Nuggets, que perdeu cinco dos últimos seis compromissos e ocupa apenas a 11ª posição no Oeste. O time de Denver foi batido nas últimas seis partidas em Oklahoma.

Quem também brilhou na rodada de domingo da NBA foi C.J. McCollum, que somou 35 pontos, 11 rebotes e nove assistências na vitória do Portland Trail Blazers por 98 a 94 sobre o Sacramento Kings, fora de casa. Este foi o segundo triunfo seguido do Blazers, o décimo colocado do Oeste, logo atrás do Kings.

DeMarcus Cousins foi o cestinha da partida com 36 pontos pelo Kings, além de ter obtido seis rebotes. Essa ótima atuação não foi suficiente para garantir a George Karl, treinador do time de Sacramento, a sua 1.155ª vitória na NBA, o que o levaria a igualar Phil Jackson em quinto lugar na lista histórica de técnicos com mais triunfos na liga.

Com facilidade, o Memphis Grizzlies derrotou o Los Angeles Lakers por 112 a 96, em casa, com 19 pontos de Mike Conley e 17 de Jeff Green. Kobe Bryant anotou 19 pontos pelo Lakers, mesmo tendo atuado apenas no primeiro e terceiro quartos. No período inicial, aliás, o astro marcou 14 pontos.

O brasileiro Marcelinho Huertas capturou um rebote e deu uma assistências nos sete minutos em que atuou pelo Lakers, o pior time do Oeste. Já o Grizzlies evitou a terceira derrota seguida e está na sexta posição na mesma conferência.

Também na noite domingo, o Boston Celtics superou o New York Knicks por 100 a 91 e faturou a sua quarta vitória consecutiva. Isaiah Thomas brilhou com 21 pontos, oito rebotes e seis assistências pelo time do Massachusetts, o sexto colocado da Conferência Leste, enquanto Evan Turner anotou 19 pontos.

Carmelo Anthony liderou o Knicks com 29 pontos, embora tenha acertado apenas 11 de 26 arremessos de quadra. A derrota na noite de domingo foi a quarta consecutiva do time de Nova York, apenas o 12º colocado no Leste.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Orlando Magic x New Orleans Pelicans

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Miami Heat x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Sacramento Kings