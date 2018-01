Thunder supera Raptors e Cavaliers perde para o Kings na NBA

A rodada desta quarta-feira da NBA não foi boa para os perseguidores do Boston Celtics na briga pela dianteira da Conferência Leste. Afinal, enquanto o time do Massachusetts fez a sua parte ao superar o Charlotte Hornets por 102 a 91, Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers sofreram derrotas e ficaram mais distantes do líder. Já o Golden State Warriors segue abrindo vantagem no Oeste.

Vice-líder do Leste com 23 vitórias em 33 jogos, o Raptors não conseguiu fazer frente ao Oklahoma City Thunder, sendo derrotado por 124 a 107. O time canadense chegou a ter uma vantagem de 12 pontos no duelo, mas acabou sofrendo a segunda derrota consecutiva. Ainda assim, soma dez triunfos em 13 jogos no mês.

C.J. Miles liderou o Raptors com 20 pontos, enquanto Jonas Valanciunas somou 15 e DeMar DeRozan terminou com 15. Kyle Lowry acertou apenas três de dez arremessos de quadra, mas ainda assim conseguiu um "double-double" com 14 pontos e dez assistências.

Russell Westbrook contabilizou 30 pontos, 13 assistências e oito rebotes, e Paul George somou 33 pontos ao acertar sete de dez arremessos de três. Carmelo Anthony e Steven Adams também se destacaram pelo Thunder com 18 pontos.

Após um início de temporada irregular, com apenas oito triunfos em 20 jogos, o Thunder está em franca ascensão, com seis vitórias consecutivas. Além disso, ganhou 12 das 15 partidas que disputou em dezembro. Assim, ocupa a quinta posição no Oeste.

Derrotado pelo Warriors na rodada do Natal, o Cavaliers voltou a perder, dessa vez para o Sacramento Kings, por 109 a 95, passando a acumular 11 tropeços em 35 jogos, na terceira posição no Leste. LeBron James conseguiu um "triple-double" de 16 pontos, 14 assistências e dez rebotes, enquanto Kevin Love marcou 23 pontos.

Ainda assim, o revés encerrou uma sequência de 26 jogos com o Cavaliers anotando ao menos cem pontos. Aos 40 anos, Vince Carter voltou a defender o Kings após ficar de fora dos três duelos anteriores e brilhou com 24 pontos e dez de 12 arremessos de quadra convertidos pelo 12º colocado do Oeste.

Ao contrário dos rivais, o Celtics não vacilou e passou pelo Hornets, como visitante, por 102 a 91, com 21 pontos de Kyrie Irving e 20 pontos e 11 rebotes de Al Horford. Jayson Tatum também foi decisivo para o 28º triunfo em 38 jogos do time de Boston ao marcar dez dos seus 18 pontos no quarto período. Kemba Walker somou 24 pontos e Dwight Howard acumulou 17 rebotes e 12 pontos pelo Hornets, apenas o 12º colocado do Leste.

Numa noite em que anotou 42 pontos no terceiro quarto - período em que sofreu apenas 22 -, o Warriors superou o Utah Jazz por 126 a 101, ampliando o ótimo momento do melhor time do Oeste, que venceu 13 dos últimos 14 jogos. Kevin Durant marcou 21 pontos e Draymond Green fechou o duelo com 14 pontos, oito rebotes e oito assistências. Rodney Hood foi o cestinha da partida com 26 pontos pelo Jazz, que está em décimo lugar no Oeste.

OUTROS JOGOS

Também na noite de quarta, o Minnesota Timberwolves assegurou o quinto triunfo consecutivo ao derrotar o Denver Nuggets por 128 a 125, em duelo definido apenas na prorrogação. Jimmy Butler foi decisivo ao anotar 12 dos 14 pontos do quarto colocado do Oeste no tempo extra, fechando o duelo com 39. Will Barton se destacou pelo Nuggets, que está em sexto lugar no Oeste, com 28 pontos.

Com atuação histórica de Rajon Rondo, que distribuiu 25 assistências, o New Orleans Pelicans bateu, em casa, o Brooklyn Nets por 128 a 113. Foi o terceiro triunfo seguido do Pelicans, que também contou com 33 pontos, 11 rebotes e seis tocos de Anthony Davis, além de 27 pontos e 14 rebotes de DeMarcus Cousins.

Time de pior campanha, o Atlanta Hawks conseguiu vencer jogos seguidos pela primeira vez no campeonato ao bater o Washington Wizards por 113 a 99, em casa, com grande atuação no último quarto, vencido por 35 a 23. Dennis Schroder brilhou com 21 pontos.

O Chicago Bulls superou o New York Knicks por 92 a 87 com 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências de Kris Dunn. Já o Memphis Grizzlies impôs ao Los Angeles Lakers a quarta derrota consecutiva ao vencê-lo por 109 a 99 com 32 pontos, nove rebotes e nove assistências de Tyreke Evans. E o Dallas Mavericks bateu, como visitante, o Indiana Pacers por 98 a 94.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Orlando Magic x Detroit Pistons

Boston Celtics x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x New York Knicks

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers