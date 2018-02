Tiago Splitter é destaque em rodada da Euroliga

Ainda longe da NBA, o pivô brasileiro Tiago Splitter continua com destaque em sua equipe, a espanhola Tau Cerámica, que venceu o Virtus Bologna por 85 a 69, nesta quinta-feira, em partida válida pela primeira fase da Euroliga de basquete masculino. Splitter anotou um double-double (duas categorias com dois dígitos) ao anotar 25 pontos e pegar 12 rebotes, ajudando sua equipe a somar seis vitórias e três derrotas, mantendo a segunda posição do grupo A, atrás do CSKA Moscou. Outra participação brasileira na rodada foi registrada na vitória do Lietuvos Rytas por 87 a 82 sobre o Maccabi Tel Aviv, do brasileiro Alex Garcia, que já passou pela NBA em clubes como o San Antonio Spurs e o New Orleans Hornets. A derrota tirou o time israelense da liderança da chave. Já o Lietuvos assume a liderança ao lado do Unicaja Málaga. O Lietuvos conta com o pivô brasileiro JP Batista, que anotou oito pontos e pegou três rebotes, em apenas 16 minutos de jogo.