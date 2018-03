Tiago Splitter entra na seleção dos melhores da Euroliga

O pivô brasileiro Tiago Splitter, do Tau Cerâmica, da Espanha, entrou na seleção dos melhores jogadores da Euroliga de Basquete, anunciada neste sábado. O ala lituano Ramunas Siskaukas, do CSKA Moscou, foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP, em inglês) da competição. Além de Splitter e Siskaukas, integram o time ideal da Euroliga os americanos Terrell McIntyre, do Montepaschu Siena, Trajan Landon, do CSKA, e Terence Morris, companheiro do brasileiro Alex Garcia no Maccabi Elite. Maccabi e CSKA decidem a Euroliga neste domingo, às 16 horas (pelo horário de Brasília).