Tiago Splitter já treina com a Seleção O pivô Tiago Splitter, de 20 anos e 2,11 m, apresentou-se nesta segunda-feira à Seleção Brasileira de Basquete, que treina para Copa América, em agosto, na República Dominicana. Os quatro primeiros países classificam-se para o Mundial do Japão/2006. Jogador do Tau Cerâmica da Espanha, Tiago foi vice-campeão da Euroliga e do Campeonato Espanhol, além de campeão da Copa do Rei.