Tiago Splitter pode ter que passar por cirurgia no quadril

A lesão no quadril que já causou dor de cabeça a Tiago Splitter no começo da temporada da NBA pode ligar o sinal de alerta do técnico da seleção brasileira, Rubén Magnano, no ano da Olimpíada. Afastado das últimas seis partidas do Atlanta Hawks, o pivô passou por uma bateria de exames na última segunda-feira e uma cirurgia não está descartada, segundo informações do The Atlanta Journal-Constitution.

A franquia ainda avalia qual o melhor tratamento para Splitter, que foi adquirido neste ano, em negociação com o San Antonio Spurs. "Ainda estamos colhendo todas informações possíveis para tentar descobrir qual o melhor caminho a seguir", disse Mike Budenholzer, técnico dos Hawks, em coletiva.

Limitado pela lesão, o jogador brasileiro de 31 anos jogou apenas 36 dos 55 jogos feitos pela franquia da Georgia e apresenta médias de cinco pontos e três rebotes. Em contato com o Estado, o agente do atleta, Marcelo Maffia, disse que foi o próprio jogador pediu para a comissão técnica um afastamento até o dia 18 para fazer tratamento no local.

Um dos principais nomes da seleção brasileira, Splitter foi o primeiro jogador do País campeão da NBA, em 2014, quando defendia o Spurs. O feito acabou sendo alcançado por Leandrinho ano passado, com o Golden State Warriors.