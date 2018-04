Tiago Splitter vai bem e Spurs derrotam os Grizzlies na NBA

O San Antonio Spurs continua mostrando evolução às vésperas dos playoffs da NBA. Com a temporada se encaminhando para o momento decisivo, a equipe texana tem mostrado por que é a atual campeã da liga e fez mais uma vítima no último domingo. Desta vez foi o Memphis Grizllies, que caiu por 103 a 89 na casa do adversário.

Foi a terceira vitória seguida do Spurs, que está na sexta colocação do Oeste, pouco atrás do Portland Trail Blazers e do Los Angeles Clippers. Já o Grizzlies perdeu a terceira seguida e deixou a segunda colocação que ocupava há um bom tempo, caindo para terceiro da mesma conferência.

O grande destaque da vitória foi Kawhi Leonard, autor de um "double-double", com 25 pontos e 10 rebotes. Tony Parker contribuiu com 17 pontos e Tiago Splitter apareceu logo na sequência, com 15, além de oito rebotes. Pelo Grizzlies, destaque para os 20 pontos e 13 rebotes de Zach Randolph.

Quem ultrapassou o Grizzlies na vice-liderança do Oeste foi o Houston Rockets, que venceu o Washington Wizards na capital norte-americana por 99 a 91. James Harden foi o cestinha dos texanos, com 24 pontos, mas acertou somente sete dos 20 arremessos de quadra que tentou. Corey Brewer saiu do banco para contribuiu com 15 pontos.

Pelo Wizards, que segue em queda e é somente o quinto colocado do Leste, destaque para o armador John Wall, que anotou um "double-double", com 25 pontos e 12 assistências. Bradley Beal e Otto Porter marcaram 15 pontos cada, enquanto Nenê terminou com 10, além de sete rebotes.

Também na zona de classificação para os playoffs do Oeste, na oitava posição, está o Oklahoma City Thunder, que voltou a vencer no domingo ao passar pelo Phoenix Suns, fora de casa, por 109 a 97. O destaque, mais uma vez, ficou por conta de Russell Westbrook, autor de 33 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Ainda no domingo, o Cleveland Cavaliers, vice-líder do Leste, teve muito trabalho para derrotar o Philadelphia 76ers, penúltimo da conferência, por 87 a 86, mesmo atuando em casa. LeBron James terminou com 20 pontos e 11 rebotes, enquanto Kyrie Irving anotou 17 pontos.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Washington Wizards 91 x 99 Houston Rockets

Brooklyn Nets 107 x 99 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 110 x 88 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 87 x 86 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 106 x 119 Los Angeles Clippers

Miami Heat 109 x 102 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 103 x 89 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 104 x 99 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 97 x 109 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns