Tim Duncan disputará All-Star Game da NBA pela 14ª vez

NOVA YORK - A NBA confirmou a relação de jogadores que vão participar do All-Star Game com a convocação dos jogadores reservas, realizada na noite de quinta-feira, e definiu que Tim Duncan vai participar pela 14ª vez da partida festiva. Além dele, o Spurs teve outro jogador chamado para a equipe da Conferência Oeste - Tony Parker. Já o Chicago Bulls terá dois representantes no time do Leste: Joakim Noah e Luol Deng.

O All-Star Game será disputado no dia 17 de fevereiro em Houston e Deng será um dos estreantes da equipe da Conferência Leste. Os outros são Tyson Chandler, do New York Knicks, Paul George, do Indiana Pacers, Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, e Jrue Holiday, do Philadelphia 76ers. Chris Bosh, do Miami Heat, escolhido pela oitava vez, completa a relação dos reservas do Leste.

Na Conferência Oeste, David Lee (Golden State Warriors), LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) e Zach Randolph (Memphis Grizzlies) foram escolhido pela segunda vez. James Harden, do Houston Rockets, foi escolhido pela primeira vez e se soma a Russel Westbrook, seu ex-companheiro do Oklahoma City Thunder, que participará do seu terceiro All-Star Game.

Duncan não foi selecionado na temporada passada pela primeira vez na sua carreira, mas agora volta a ser lembrado por causa das suas excelentes atuações. O jogador do Spurs está com médias de 17,5 pontos e 9,8 rebotes nesta temporada.

Os reservas foram selecionados em votação dos treinadores das equipes de cada conferência. Os titulares já haviam sido anunciados e foram definidos através de votação popular. LeBron James (Heat), Dwyane Wade (Heat), Rajon Rondo (Boston Celtics), Carmelo Anthony (Knicks) e Kevin Garnett (Boston Celtics) formarão a equipe da Conferência Leste. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Los Angeles Clippers), Kevin Durant (Thunder), Blake Griffin (Los Angeles Clippers) e Dwight Howard (Los Angeles Lakers) compõem o time do Oeste.