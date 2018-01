Tim Duncan é eleito o melhor jogador da NBA Com 21 pontos, 20 rebotes, 10 assistências e 8 bloqueios, Tim Duncan foi o líder da conquista do San Antonio Spurs do título de campeão da temporada 2002/2003 da NBA, domingo. O San Antonio venceu o New Jersey Nets por 88 a 77, na sexta partida da série melhor-de-sete e fechou o playoff por 4 a 2. Duncan, que já havia sido eleito o melhor da liga na fase regular, ficou também com o título de MVP (jogador mais valioso) do playoff decisivo. A final também foi marcada pela despedida do pivô David Robinson, de 37 anos, e da conquista do primeiro título de Manuel Ginóbili. O argentino, de 25 anos, não poderia ter uma estréia mais afortunada e triunfal no basquete americano ao conseguir o título, algo que veteranos como Karl Malone e Charles Barkley, entre outros, nunca conseguiram. O jogador dos Spurs termina a temporada com a histórica marca de 32 bloqueios nos seis jogos contra os Nets. ?Acho que todos fomos os artífices da vitória e o prêmio é de cada um dos companheiros e especialmente de David, que foi sempre dentro e fora do campo como meu irmão mais velho?, declarou Duncan. Robinson, que se retira das quadras após 13 anos como profissional, fez 13 pontos, pegou 17 rebotes e fez 2 bloqueios. ?É incrível terminar minha carreira em San Antonio e, como campeão da Liga, é algo que jamais pude imaginar.? No jogo da decisão, Ginóbili fez 11 pontos, deu 7 assistências e roubou 2 bolas. O argentino, que jogou 69 partidas de liga após recuperar-se de uma lesão no joelho que sofreu no Mundial de Basquete (a Argentina foi vice-campeã na decisão com a Iugoslávia), foi o sexto jogador da equipe do Texas.