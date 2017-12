Tim Duncan leva o San Antonio Spurs à vitória na NBA O ala pivô Tim Duncan fez sua melhor marca da temporada ao anotar 35 pontos e pegar 14 rebotes, na vitória do San Antonio Spurs contra o Sacramento Kings, por 1008 a 99, neste domingo. Com a conquista, quinta na temporada, os Spurs têm a melhor estatísticas como visitante no inicio da temporada, 5-0. Este foi o primeiro encontro entre as equipes desde que o time de San Antonio derrotou os Kings, no sexto jogo da primeira fase dos playoffs, em maio. A partida foi marcada por contusões, três atletas deixaram a quadra lesionados. Ron Artest foi o cestinhas do time de Sacramento, com 22 pontos e cinco rebotes. Nos Spurs, também se destacaram Kevin Martin, 20 pontos, Tony Parker, 17, e o argentino Manu Ginóbili, 16.