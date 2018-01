Tim Duncan não jogará pela seleção dos EUA Tim Duncan, ala-pivô do San Antonio Spurs, informou oficialmente que não fará parte da seleção dos Estados Unidos no Mundial deste ano, nem nos Jogos Olímpicos de 2008. De acordo com Jerry Colangelo, diretor da seleção americana de basquete, o agente de Duncan, Lon Babby, procurou-o no início desta semana para lhe dar essa informação. No sábado, depois que o Spurs perdeu para o Phoenix Suns, Duncan confirmou que não participará das duas competições. "Não tenho interesse em fazê-lo", disse o jogador. Colangelo disse que entrou em contato com entre 15 e 18 jogadores, entre os quais Shaquille O´Neal e Alen Iverson, mas Duncan foi o primeiro a rejeitar a proposta. Duncan participou da seleção americana que ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2004.