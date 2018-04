Tim Duncan será titular do Oeste no All-Star Game da NBA

A equipe da Conferência Oeste no All-Star Game da NBA terá Tim Duncan, do San Antonio Spurs, como pivô titular, anunciou o técnico Gregg Popovich. O treinador do Spurs e do Oeste na partida de domingo em Loa Angeles, escolheu Duncan para substituir o lesionado Yao Ming. As outras opções eram a estrela dos locais Clippers Blake Griffin e Kevin Love, do Minnesota Timberwolves.

Griffin, Love e o alemão Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, possuem estatísticas melhores nesta temporada que Duncan, que tem média de 13,4 pontos - a menor da sua carreira - e 9,2 rebotes. "Creio que é totalmente apropriado e óbvio que ele seja o titular", disse Popovich. "Não tenho problemas com isto".

O San Antonio Spurs tem a melhor campanha da NBA, com 46 vitórias e dez derrotas, mas tem usado o seu pivô por menos tempo do que o habitual, o que influi nas suas médias. Yao Ming, do Houston Rockets, ganhou a votação dos torcedores pela internet, mas não possui condições de jogo.