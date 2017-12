Timberwolves bate Kings e conquista vaga O Minnesota Timberwolves derrotou em casa o Sacramento Kings na única partida da noite desta quarta-feira pela segunda fase dos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 83 a 80. Com o resultado, o Timberwolves encerrou a série melhor-de-sete em 4-3 e conquistou a vaga na final do campeonato. No jogo desta quarta, o cestinha foi Trenton Hassell, que contribuiu com 32 pontos (21 rebotes e duas assistências) para a vitória do time de Minnesota sobre o Kings. O adversário do Timberwolves na final será o Los Angeles Lakers.