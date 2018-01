Timberwolves batem os Spurs na NBA O Minnesota Timberwolves derrotou nesta segunda-feira o San Antonio Spurs por 106 a 95, pela NBA, e conquistou a sexta vitória consecutiva. O cestinha foi Kevin Garnett, do Minnesota, com 34 pontos. Garnett pegou ainda 10 rebotes. A vitória deixa os Timberwolves na terceira colocação da Divisão do Meio-Oeste, com 27 vitórias em 45 partidas. Os Spurs estão em segundo, com 28 vitórias em 44 jogos. O líder, com folga, é o Dallas Mavericks. Outros jogos desta segunda: Washington 98 x 93 Phoenix Cleveland 104 x 100 L.A. Clippers Indiana 102 x 95 Miami Houston 100 x 95 Memphis Milwaukee 108 x 93 New Orleans New Jersey 92 x 66 Denver