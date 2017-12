Timberwolves e Heat vencem na NBA O Minnesota Timberwolves tomou a vantagem de 2-1 na série melhor-de-sete contra o Sacramento Kings, em partida da noite desta segunda-feira, pela segunda fase dos playoffs da liga de basquete norte-americana. A vitória do Timberwolves foi na casa do adversário e por apenas um ponto: 114 a 113, em tempo extra. Os dois times voltam a se enfrentar em Sacramento nesta quarta-feira. Na outra partida da rodada, o Miami Heat venceu em casa o Indiana Pacers, por 94 a 87. Foi a primeira vitória do time de Miami frente ao Pacers, que venceu os dois primeiros jogos pela segunda fase dos playoffs. O próximo confronto entre Peacers e Heat também será na quarta à noite, em Miami.