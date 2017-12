Timberwolves iguala a final com o Lakers O Minnesota Timberwolves venceu em casa o Los Angeles Lakers, por 89 a 71, em partida da noite deste domingo pela final da Conferência Oeste da liga de basquete norte-americana (NBA). Com o resultado, o Timberwolves empatou em 1-1 com o Lakers na série melhor-de-sete. Kobe Brayant marcou 27 pontos (seis assistências e cinco rebotes) para o Lakers e foi o cestinha do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota do time. Kevin Garnett marcou 24 (11 rebotes e três assistências para o Timberwolves. A terceira partida da série será na terça-feira, em Los Angeles.