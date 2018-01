Timberwolves na frente dos Lakers O Minnesota Timberwolves derrotou na prorrogação o Los Angeles Lakers por 114 a 100, nesta quinta-feira, em Los Angeles, e lidera a série melhor-de-sete por 2 a 1 pelos playoffs da NBA. Kevin Garnett foi o cestinha dos Tiberwolves, com 33 pontos e 14 rebotes. A vitória do Minnesota foi heróica já que seu principal jogador, Kevin Garnett, terminou a partida no banco após estourar o número de faltas permitidas no início da prorrogação. Outro mérito foi acabar com a invencibilidade de 15 partidas dos Lakers em casa. A quarta partida da série acontece no domingo, em Los Angeles. Kobe Bryant liderou o ataque dos Lakers, com 30 pontos. Mesmo assim, Bryant falhou em um momento decisivo da partida. Faltando 12 segundos para o fim do tempo regulamentar ele recebeu uma falta Rasho Nesterovic, mas com acabou errando o primeiro tiro livre e só conseguiu empatar a partida por 101 a 101, levando a partida para a prorrogação. Pela Conferência Leste, o New Jersey Nets derrotou fora de casa o Milwaukee Bucks por 103 a 101 e lidera a série por 2 a 1. No sábado as duas equipes voltam a jogar em Milwaukee. Jason Kidd marcou 26 pontos para os Nets. Na outra partida dos playoffs, o Boston Celtics marcou 2 a 1 contra o Indiana Pacers na primeira partida disputada diante de sua torcida. Os Celtics venceram os Pacers por 101 a 83. Domingo, em Boston, acontece a quarta partida.