Timberwolves passam pelos Hawks O Minnesota Timberwolves derrotou na noite desta quinta-feira o Atlanta Hawks por 113 a 95 e alcançou a segunda vitória consecutiva na NBA. O destaque do Minnesota foi novamente Kevin Garnett, que marcou 21 pontos. Esta foi a 11ª partida seguida que Garnett marcou dez ou mais pontos. Agora, o time tem 13 vitórias em 23 partidas e roubou o quarto lugar da Divisão do Meio-Oeste do Utah Jazz, que perdeu nesta quinta para o New Orleans Hornets por 93 a 88. O Atlanta foi liderado por Glenn Robinson, com 21 pontos, e, mesmo com a derrota, manteve a quarta colocação na Divisão Central, com 12 derrotas em 22 jogos. No outro jogo da noite, o Detroit bateu o Chicago por 86 a 76.