Timberwolves vencem Bulls no final do jogo Melhor jogador na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Chicago Bulls por 92 a 89 nesta sexta-feira de madrugada e autor de uma cesta de três pontos no final da partida, Latrell Sprewell ainda conseguiu oito rebotes, além de marcar 27 pontos no jogo. Nos demais confrontos, o Dallas Mavericks venceu o Houston Rockets por 97 a 86 e o Portland derrotou o Sacramento Kings por 112 a 110.