Timberwolves vencem Knicks: 104 a 94 Com 35 pontos marcados por Wally Szczerbiak, o Minnesota Timberwolves venceu o New York Knicks por 104 a 94 na noite de ontem. Kevin Garnett ajudou a aumentar a vantagem para os Timberwolves e marcou mais 19 pontos. O New York Knicks esteve mal e desperdiçou 20 de 34 tiros livres em toda a partida.