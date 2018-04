Timberwolves vencem sorteio e ficam com 1ª escolha do Draft 2015

A NBA realizou na noite da última terça-feira o sorteio do Draft de 2015. Pela primeira vez desde 2004, o time de pior campanha na temporada ficou com a primeira escolha. Melhor para o Minnesota Timberwolves, que ganhou a oportunidade de selecionar o primeiro jogador na cerimônia do dia 25 de junho, que acontecerá em Nova York.

Esta será a primeira vez na história que os Timberwolves terão a primeira escolha do Draft. Com a pior campanha da liga em 2014/2015, após um recorde de 16 vitórias e 66 derrotas, a equipe tinha 25% de chances de faturar o primeiro lugar, a melhor porcentagem entre os times do sorteio.

Será mais uma oportunidade de reforma no jovem elenco do Timberwolves, que conta com as primeiras escolhas dos últimos dois Drafts: Anthony Bennett, em 2013, e Andrew Wiggins, em 2014, ambos pelo Cleveland Cavaliers. A tendência é que eles optem pelos pivôs Karl-Anthony Towns, de Kentucky, ou Jahlil Okafor, de Duke, mas nomes como D''Angelo Russell, Emmanuel Mudiay e Kristaps Porzingis podem ser surpresas.

Se o Timberwolves foi o grande vencedor da noite, o Los Angeles Lakers também não pode reclamar. Depois de obter a quarta pior campanha da última temporada, a equipe da Califórnia deu sorte e ficou com a segunda posição no Draft. Com isso, manteve a escolha, que seria perdida se os Lakers não tivessem aparecido entre os cinco primeiros do sorteio, ainda por conta da troca com o Phoenix Suns por Steve Nash, em 2012.

A terceira posição do Draft ficou com o Philadelphia 76ers, equipe que teve justamente a terceira pior campanha da temporada, enquanto o quarto lugar é do New York Knicks, principal derrotado da noite, já que teve a segunda pior campanha do campeonato e esperava ficar com a primeira escolha, que não tem desde 1985, quando selecionou Patrick Ewing. A quinta colocação ficou com o Orlando Magic.

A cerimônia de junho pode selar a entrada de novos brasileiros na NBA, uma vez que quatro jogadores do País figuraram na lista de pré-inscritos. São eles: George de Paula, Lucas Dias e Humberto Gomes (todos do Pinheiros) e Danilo Fuzaro (do Minas Tênis Clube).