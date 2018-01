Time de Alex bate o de Nenê na NBA O San Antonio Spurs, time do brasileiro Alex Garcia na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou o Denver Nuggets, de Nenê Hilário. Placar final da partida: 98 a 74. Nenê atuou por 20 minutos e marcou quatro pontos, com uma assistência e um rebote. Alex esteve em quadra por apenas sete minutos e não pontuou na vitória do Spurs. Ainda na noite desta segunda-feira ? apesar do excelente desempenho de outro brasileiro, o armador Leandro Barbosa -, o Phoenix Suns foi derrotado em casa pelo Chicago Bulls, por 87 a 82. Leandrinho foi o cestinha da partida na derrota do Suns: marcou 27 pontos, com quatro assistências e três rebotes. Veja os resultados das demais partidas: Detroit Pistons 78 x 68 Boston Celtics Milwaukee Bucks Bucks 88 x 76 Philadelphia Sixiers Indiana Pacers 87 x 65 Miami Heat Houston Rockets 83 x 65 Golden State Warriors Utah Jazz 108 x 94 Dallas Mavericks Seattle SuperSonics 119 x 108 Portland Trail Blazers (em tempo extra)