Time de Alex vence na NBA O San Antonio Spurs, time do brasileiro Alex Garcia na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou em casa o Washington Wizards, na noite desta terça-feira. Placar final da partida: 94 a 72. Alex atuou por apenas seis minutos na vitória do Spurs e marcou três pontos. Veja os resultados das demais partidas da noite: Cleveland Cavaliers 107 x 96 New York Knicks Indiana Pacers 114 x 107 Orlando Magic New Jersey Nets 92 x 75 L.A. Clippers Minnesota Timberwolves 106 x 90 L.A. Lakers Sacramento Kings 105 x 89 Atlanta Hawks