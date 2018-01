Time de Janeth pode fechar playoff amanhã O Pão de Açúcar/Unimed, de Ourinhos, ainda não perdeu desde o início do Campeonato Nacional Feminino de Basquete e está a uma vitória do playoff final da temporada. O terceiro confronto contra o Black & Decker, de Uberaba, será amanhã, às 19 horas, no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos. O time de Janeth vence o playoff semifinal por 2 a 0 e pode fechar a série melhor-de-cinco amanhã. Ourinhos é a primeira equipe da história do Nacional, desde 1998, a obter 16 vitórias consecutivas. O recorde era do Fluminense (15 jogos), de 1998.