Time de Leandrinho complica o Los Angeles Lakers na NBA Em uma noite na qual o Detroit Pistons ficou muito perto de conseguir a melhor campanha da Conferência Leste, o Phoenix Suns ganhou terreno pela segunda melhor marca na do Oeste, enquanto colocava em risco a classificação do Los Angeles Lakers para os playoffs da NBA. O armador brasileiro Leandrinho voltou a jogar bem e ajudou o Phoenix Suns a vencer, fora de casa, o Los Angeles Lakers por 115 a 107. Leandrinho marcou 23 pontos, pegou dois rebotes e deu duas assistências durante os 34 minutos em que permaneceu em quadra. O principal destaque do Phoenix, no entanto, foi o armador canadense Steve Nash, com 25 pontos e 11 assistências, o 50.º ´double-double´ de sua carreira. Com a vitória, o Phoenix (58-19), acumula cinco triunfos nas últimas seis partidas, e já havia garantido, no dia 20 de março, uma vaga para os playoffs da NBA. Pelo Lakers (40-37), o destaque ficou mais uma vez para o ala-armador Kobe Bryant, que marcou 34 pontos. O armador Smush Parker deixou a quadra com 25. A equipe californiana, que perdeu pela quinta vez nas últimas sete partidas, caiu para o sétimo lugar da Conferência Oeste, 0,5 jogo atrás do Denver Nuggets. Enquanto isso no Conferência Leste, o Detroit Pistons venceu o Cleveland Cavaliers por 87 a 82 e está cada vez mais próximo de poder decidir as partidas decisivas em casa na fase final das eliminatórias da Conferência Leste. O ala-armador Richard Hamilton marcou 21 pontos para o Pistons, que venceu quatro de suas últimas cinco partidas. Outra equipe que luta pela segunda melhor marca da conferência é o Toronto Raptors, que confirmou sua boa fase e, jogando em casa, venceu o Chicago Bulls por 103 a 89. O destaque dos canadenses ficou com o ala-pivô Anthony Parker, com 27 pontos, a melhor marca de sua carreira, enquanto o ala Chris Bosh conseguiu um ´double-double´ ao marcar outros 22 e pegar 11 rebotes. Com o resultado, o Toronto, que já havia garantido - na última sexta-feira - uma vaga nos playoffs, deixou sua campanha em 44 vitórias e 33 derrotas. Já em Miami festa para a volta do ala-armador Dwyane Wade às quadras depois de seis semanas afastado em função de um deslocamento de ombro, mas a comemoração ficou por aí, porque o Heat não conseguiu evitar a derrota, na prorrogação, para o Charlotte Bobcats por 111 a 103. A equipe de Charlotte tem agora a campanha de 31 vitórias e 47 derrotas e aparece na vice-lanterna da Divisão Sudeste. Para o Miami Heat (42-35), a derrota custou a vantagem de jogar a primeira rodada dos playoffs em casa. O ala-armador Tracy McGrady marcou 40 pontos, deu 10 assistências e pegou oito rebotes na vitória do Houston Rockets sobre o Sacramento Kings por 112 a 106 Com a vitória, o Rockets ficou a meio jogo do Utah Jazz, na luta pela quarta melhor campanha da Conferência Oeste. Já o Philadelphia Sixers conseguiu reverter uma desvantagem de 17 pontos no terceiro quarto, levou o jogo pra prorrogação e venceu o Atlanta Hawks por 109 a 104, com destaque para o ala Andre Iguodala, com 25 pontos. O Sixers (31-45) evitou sua segunda derrota seguida e ocupa a quarta posição na Divisão Atlântico.