Time de Leandrinho é derrotado na NBA O Indiana Pacers venceu o Phoenix Suns, por 89 a 82, em partida da noite desta segunda-feira da liga de basquete norte-americana. O brasileiro Leandrinho, do Suns, esteve em quadra por apenas cinco minutos e marcou sete pontos para o time derrotado. Os Pacers, que se recuperou após cair no domingo frente ao LA Lakers, ganharam dez das nove últimas partidas disputadas e é o time com melhor desempenho na NBA: 15 vitórias e três derrotas. Veja os resultados das outras partidas da noite: Memphis Grizzlies 96 x 89 Boston Celtics Detroit Pistons 79 x 78 New York Knicks Chicago Bulls 97 x 87 Milwaukee Bucks Utah Jazz 91 x 84 New Jersey Nets L.A. Clippers 91 x 83 San Antonio Spurs