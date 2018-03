Time de Leandrinho perde mais uma na NBA O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), saiu derrotado da partida contra o Dallas Mavericks, na noite desta segunda-feira. Placar final: 103 a 90. Foi a 9ª vitória em casa seguida do Mavericks. Nos 18 minutos em que esteve em quadra, Leandrinho marcou apenas dois pontos para o Suns, com uma assistência e um rebote. Veja os resultados das demais partidas da noite: Philadelphia Sixiers 97 x 92 Milwaukee Bucks Cleveland Cavaliers 108 x 102 Atlanta Hawks Utah Jazz 88 x 83 L.A. Lakers