Time de Leandrinho perde na NBA Em uma partida equilibrada e cheia de reviravoltas, o Washington Wizards guardou suas forças para o último quarto e acabou levando a melhor sobre o Phoenix Suns do brasileiro Leandrinho. Jogando em casa, com o apoio da torcida, os Wizards acabaram vencendo o jogo pelo placar de 105 a 100. Leandrinho jogou 29 minutos, marcou oito pontos, pegou quatro rebotes e completou quatro assistências, mas não pode ajudar sua equipe a conseguir um bom resultado. Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 85 x 82 New Orleans Hornets Toronto Raptors 89 x 90 Detroit Pistons (na prorrogação) Boston Celtics 74 x 92 New York Knicks Miami Heat 97 x 88 Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies 79 x 85 Utah Jazz Milwaukee Bucks 101 x 95 Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers 84 x 97 Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 101 x 81 Chicago Bulls