Time de Leandrinho vence na NBA O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou o Atlanta Hawks em partida da noite desta terça-feira. Placar final: 89 a 85. Leandrinho marcou oito pontos na vitória do Suns, com quatro assistências. Veja os resultados das demais partidas da noite: New Jersey Nets 94 x 76 Philadelphia Sixiers San Antonio Spurs 77 x 67 New York Knicks Dallas Mavericks 118 x 116 Seattle SuperSonics L.A. Clippers 102 x 92 Chicago Bulls