Time de Leandrinho vence na NBA A torcida dos Mavericks de Dallas não esqueceu seu antigo ídolo, o canadense Steve Nash. Mesmo vestindo a camisa do Phoenix Suns, com o qual firmou em julho contrato de seis anos, por US$ 60 milhões, o atacante foi saudado ontem, em Dallas, com cartazes de boas-vindas e agradecimentos pelas seis temporadas em que foi um dos jogadores mais populares desta cidade texanas. Nash, atual companheiro de equipe do armador brasileiro Leandrinho, comandou a vitória dos Suns sobre os Mavericks, por 107 a 101.