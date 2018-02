Time de Leandrinho vence na NBA O armador brasileiro Leandrinho Barbosa jogou 11 minutos, anotou dois pontos, fez uma assistência e cometeu três faltas, na vitória do Phoenix Suns sobre o Utah Jazz, por 115 a 102, na rodada de terça-feira à noite da NBA. Apenas quatro dias depois de sofrer uma comoção cerebral, o canadense Steve Nash voltou à quadra, fez 20 pontos e comandou a vitória do Phoenix. Outros resultados: Nova York 110, Atlanta 109 (na prorrogação); Toronto 94, Miami 92; New Jersey 99, Charlotte 86; Sacramento 98, Memphis 93; L.A. Lakers 95, Milwaukee 90; Detroit 93, Houston 72; San Antonio 107, Dallas 89; Portland 100, Seattle 94.