Time de Leandrinho vence; Nenê perde O Phoenix Suns, time do armador brasileiro Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA) venceu em casa o New York Knicks, por 113 a 95, em partida da noite desta quarta-feira. Leandrinho mais uma vez não teve boa atuação: nos 24 minutos em que esteve em quadra, marcou apenas dois pontos (com quatro assistências e quatro rebotes) para o Suns. Já o Denver Nuggets, do pivô Nenê Hilário, foi derrotado em casa pelo L.A. Lakers. O time de Los Angeles vanceu o jogo por apenas um ponto. Placar final: 112 a 111. O brasileiro marcou 10 para o Nuggets (oito assistências e seis rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Milwaukee Bucks 106 x 104 Boston Celtics Washington Wizards 76 x 74 Toronto Raptors New Orleans Hornets 99 x 93 L.A. Clippers Minnesota Timberwolves 81 x 68 New Jersey Nets Golden State Warriors 99 x 92 Memphis Grizzlies Detroit Pistons 107 x 88 Chicago Bulls Houston Rockets 90 x 84 Cleveland Cavaliers Utah Jazz 93 x 92 Seattle SuperSonics