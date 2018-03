Time de Leandrinho vence o Grizzlies na NBA O Phoenix Suns, time do armador Leandro Barbosa na liga de basquete norte-americana (NBA), venceu o Memphis Grizzlies em partida da noite deste domingo. Placar final: 89 a 83. Leandrinho atuou por 40 minutos e marcou 17 pontos na vitória do Suns, com duas assistências e um rebote. O cestinha do jogo foi Amare Stoudemire, do time de Leandrinho, que marcou 29 pontos (uma assistência e oito rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: New Jersey Nets 89 x 75 Philadelphia Sixers Chicago Bulls 114 x 108 Toronto Raptors (em tempo extra) Sacramento Kings 102 x 85 L.A. Lakers Golden State Warriors 108 x 107 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 88 x 78 L.A. Clippers