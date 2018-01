Time de Nenê derrota o de Leandrinho na NBA Duelo de brasileiros na liga de basquete norte-americana (NBA). O pivô Nenê Hilário, do Denver Nuggets, e o armador Leandro Barbosa, do Phoenix Suns atuaram na partida da noite desta terça-feira entre os times pelos quais competem. O Nuggets superou o Suns venceu a disputa por 105 a 92. Nenê marcou 7 pontos na vitória do seu time (com sete rebotes); Leandrinho marcou 10 pontos (sete assistências) na derrota do Suns. Veja os resultados das demais partidas da noite: Houston Rockets 93 x 80 Washington Wizards Atlanta Hawks 86 x 77 San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 94 x 89 New Orleans Hornets Milwaukee Bucks 111 x 103 Boston Celtics Detroit Pistons 105 x 89 Chicago Bulls Utah Jazz 97 x 80 Golden State Warriors Sacramento Kings 90 x 86 Miami Heat Cleveland Cavaliers 104 x 96 Seattle SuperSonics L.A. Clippers 103 x 96 Portland Trail Blazers (em tempo extra)