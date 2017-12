Time de Nenê é derrotado na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado pelo Memphis Grizzlies, em partida da noite desta segunda-feira, na casa do adversário. Placar final: 109 a 106. Nenê marcou apenas dez pontos para a sua equipe, com duas assistências e oito rebotes. Veja os resultados das demais partidas da noite: Detroit Pistons 76 x 66 Philadelphia Sixers Cleveland Cavaliers 104 x 100 New Orleans Hornets Portland Trail Blazers 89 x 81 Miami Heat