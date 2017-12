Time de Nenê é derrotado na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado pelo San Antonio Spurs, na noite deste sábado, na casa do adversário. Placar final: 117 a 92. Nenê marcou sete pontos na derrota do Nuggets, com uma assistência e oito rebotes. O cestinha do jogo foi Tony Parker, do Spurs, que marcou 29 (três assistências). Veja os resultados das demais partidas da noite: New Jersey Nets 92 x 86 Miami Heat Los Angeles Lakers 122 x 110 Washington Wizards Orlando Magic 104 x 99 Atlanta Hawks Indiana Pacers 81 x 74 Philadelphia Sixiers Memphis Grizzlies 97 x 92 New Orleans Hornets Chicago Bulls 87 x 81 Golden State Warriors Dallas Mavericks 111 x 91 Portland Trail Blazers