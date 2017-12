Time de Nenê perde mais uma na NBA Mesmo com uma atuação razoável, anotando dez pontos, nove rebotes e uma assistência, depois de trinta minutos em quadra, o jogador brasileiro Nenê não conseguiu impedir a derrota de sua equipe, o Denver Nuggets por 97 a 81 frente ao Miami Heat, em jogo realizado na noite deste sábado na cidade da Flórida. Confira os demais resultados da noite: New Jersey Nets 97 x 84 New Orleans Hornets Chicago Bulls 98 x 105 Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks 103 x 105 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 97 x 88 Houston Rockets Portland TrailBlazers 105 x 84 Boston Celtics Golden State Warriors 94 x 92 Seattle SuperSonics