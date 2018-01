Time de Nenê perde na festa da NBA O pivô Nenê teve atuação discreta no jogo em que os Sophomorers (jogadores que atuam pelo segundo ano) derrotaram os Rookies (novatos) da NBA por 132 a 112, neste sábado, em Atlanta. O brasileiro, que estreou nesta temporada no Denver Nuggets, atuou por 18 minutos, marcou seis pontos, acertou três dos seis arremessos de quadra, agarrou quatro rebotes, fez duas assistências e cometeu uma falta. O fim de semana festivo da principal liga de basquete dos Estados Unidos prossegue neste domingo com o Jogo das Estrelas, que terá como destaque o pivô chinês Yao Ming e o veterano Michael Jordan.