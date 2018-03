Time de Nenê perde na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), foi derrotado em casa na noite desta terça-feira pelo New Jersey Nets. Placar final: 95 a 91. Nenê marcou 13 pontos na derrota do Nuggets, com uma assistência e oito rebotes. O cestinha do jogo foi Kerry Kittles, do Nets, que marcou 34 pontos (quatro assistências e cinco rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 89 x 86 Miami Heat Atlanta Hawks 94 x 93 L.A. Lakers Dallas Mavericks 107 x 96 Seattle SuperSonics Sacramento Kings 113 x 106 L.A. Clippers Indiana Pacers 82 x 75 Golden State Warriors