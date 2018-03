Time de Nenê perde nos playoffs Três partidas foram disputadas na noite desta quarta-feira pelos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). O Denver Nuggets, do pivô brasileiro Nenê Hilário, foi derrotado pelo Minnesota Timberwolves, por 95 a 81, na casa do adversário. Nenê marcou apenas oito pontos na derrota do time, com três assistências e cinco rebotes. O cestinha do jogo foi Latrell Sprewell, que contribuiu com 31 pontos (duas assistências) para a vitória do Timberwolves. Nas outras duas partidas, o Milwaukee Bucks venceu o Detroit Pistons, por 92 a 82; e o Miami Heat bateu o New Orleans Hornets, pro 93 a 63.