Time de Nenê vence na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou o Utah Jazz em partida da noite desta terça-feira. Placar final: 96 e 75. Nenê marcou oito pontos na vitória do Nuggets, com quatro rebotes e duas assistências. Veja os resultados das demais partidas da noite: Cleveland Cavaliers 99 x 94 Seattle SuperSonics Indiana Pacers 81 x 69 Detroit Pistons Boston Celtics 86 x 84 Miami Heat Dallas Mavericks 106 x 93 New Jersey Nets Portland Trail Blazers 109 x 104 Sacramento Kings