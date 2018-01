Time de Varejão abre vantagem de 2 a 0 sobre o Wizards O ala LeBron James preferiu poupar o seu tornozelo esquerdo e deixou o ala Drew Gooden ser o líder do Cleveland Cavaliers, que venceu por 109 a 102 o Washington Wizards, no segundo jogo dos playoffs, abrindo uma vantagem de 2 a 0. O terceiro jogo da série melhor de sete será neste sábado, no Verizon Center de Washington. É a segunda vez em 37 anos de história que o Cavaliers faz 2-0 num playoff. Gooden somou 24 pontos, 14 rebotes e duas assistências. Sem forçar o tornozelo esquerdo, que torceu no primeiro jogo, James foi o cestinha com 27 pontos, oito rebotes, sete assistências, dois tocos e uma roubada de bola. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão jogou 20 minutos e marcou seis pontos, acertando 3 de 6 arremessos de quadra. Ele pegou sete rebotes e deu uma assistência. Mesmo com a derrota, o Wizards lutou até o fim. O ala Antawn Jamison assumiu a responsabilidade de liderar o ataque, com os desfalques de Gilbert Arenas e Caron Butler. Ele anotou 31 pontos, pegou 10 rebotes e deu três tocos, mas não foram suficientes para evitar a vitória do Cavs.