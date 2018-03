Time de Varejão vence e se classifica nos playoffs da NBA

O Cleveland Cavaliers, do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, garantiu sua vaga nas semifinais da Conferência Leste ao vencer nesta sexta-feira, fora de casa, o Washington Wizards por 105 a 88. Com o triunfo, o Cavaliers fechou em 4 a 2 a série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs da liga profissional americana de basquete. Varejão, que jogou por 11 minutos, marcou apenas 2 pontos, ao converter 1 de 2 arremessos de quadra. O brasileiro ainda contribuiu com três rebotes e duas assistências. O destaque do Cleveland ficou mais uma vez com o ala LeBron James, que deixou a quadra com um "triple-double", com 27 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. O Cavs contou ainda com as boas atuações do ala Wally Szczerbiak, com 26 pontos, e do armador reserva Daniel Gibson, que contribuiu com 22. Pelo Wizards, o ala Antawn Jamison marcou 23 pontos, enquanto o também ala Caron Butler converteu outros 18. O Cleveland enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Atlanta Hawks, que está empatado em 3 a 3.