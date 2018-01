Time feminino conquista Ribeirão Os moradores de Ribeirão Preto estão acostumados a ver o basquete masculino do COC brilhar: o time é tetracampeão paulista. Mas ultimamente quem tem roubado a cena na cidade é o time feminino, que disputa pela primeira vez a série A-1 do Paulista e está na final em melhor-de-cinco contra Ourinhos, campeão paulista e brasileiro. O Clube Verdade/Ribeirão Preto foi montado há quatro meses pela técnica Tereza Cristina da Costa Freitas, a "Tininha". Nos últimos dez anos que disputou a Série A-2, o time esteve entre os quatro primeiros. "Depois da conquista da vaga na Primeira Divisão, montei um time jovem e veloz. As meninas só precisavam de uma oportunidade", diz Tininha, que observa: a vaga na final deixou a cidade em polvorosa. "As meninas já são reconhecidas nas ruas, as pessoas se interessam pedem autógrafos. É muito gratificante. A euforia aumentou depois da eliminação do COC do Nacional (parou na semifinal). O time feminino ganhou força." A caçula da equipe é a lateral Tayara Pesenti, 22 anos. Ex-jogadora de Juiz de Fora, foi contratada por Ribeirão Preto. É a cestinha do campeonato mas não sabe sua média de pontos: "20 e poucos..." Com pouca verba, a competição não teve estatísticas de seus oito times da primeira fase. Tayara foi convocada para a Seleção brasileira Adulta pela primeira vez pelo técnico Antônio Carlos Barbosa. Vai ao 30º Sul-Americano, na Colômbia, de 6 a 12 de julho. Foram chamadas 28 jogadoras para as 12 vagas - Tayara e Sílvia Cristina (ala, também de Ribeirão) se juntam ao grupo após a final do Paulista. "Vim para o Paulista fazer meu papel e a convocação à Seleção foi conseqüência disso", disse Tayara. "Estou muito feliz. Vou brigar por um espaço na Seleção." Na lateral, ela disputa vaga com Micaela, Silvinha, Lílian e Janeth. "Não será fácil, mas quero mostrar meu trabalho." A carreira de Tayara começou em Caieiras, município de São Paulo, quando tinha 13 anos. Seis anos depois foi contratada por um time de Jundiaí e depois foi para Juiz de Fora - o time foi penúltimo no Nacional/2004. Aloísio Ferreira, o "Lula", secretário de Esportes da cidade além de técnico do COC/Ribeirão Preto e da Seleção Brasileira Masculina, está "muito satisfeito" com o desempenho da equipe. "Tenho dado conselhos às meninas, que estão fazendo um trabalho belíssimo. Além de boas jogadoras, são muito queridas", conta Lula, que tem ido a todos os jogos. Quem também não perde um jogo é o armador Nezinho, do COC. Ele tem duas primas na equipe: Geisa e Sílvia.