Time Mundo vence Time África em jogo festivo da NBA disputado em Johannesburgo

A NBA realizou neste sábado um jogo festivo no Ticketpro Dome, em Johannesburgo, na África do Sul, envolvendo algumas de suas principais estrelas, como Dirk Nowitzki e DeMarcus Cousins. Os jogadores foram divididos entre o Time Mundo e o Time África.

E a vitória foi conquistada pelo Time Mundo. Depois de abrir larga vantagem no início e ver o adversário se aproximar no decorrer do duelo, a equipe apertou o ritmo nos minutos finais e ganhou com certa tranquilidade, por 108 a 97.

Mas, apesar da vitória do adversário, o Time África teve os dois principais cestinhas do confronto: Victor Oladipo, com 28 pontos, e Emmanuel Mudiay, com 22. No Time Mundo, a pontuação foi mais distribuída: Jaylen Brown fez 15, Andre Drummond e Kristaps Porzingis marcaram 14 e Kyle Lowry e Courtney Lee terminaram com 13.

Realizada pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa visa beneficiar a Unicef e a Fundação Nelson Mandela, entre outras instituições beneficentes. Mais de sete mil pessoas compareceram ao Ticketpro Dome para acompanhar ao jogo amistoso com as estrelas da NBA.