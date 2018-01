Time turco contrata jogador de 2,42m A distância do aro de basquete do chão é de 3,05 m. Pouco para o turco Sultan Kosen, contratado há dois dias pelo Galatasaray, que consegue encestar sem sair um único centímetro do chão. Com 2,42 m de altura, só precisa levantar os braços para superar os 63 centímetros que faltam. Mas isso, fora de jogo. A dúvida é grande, porque apesar da altura o novo contratado do Galatasaray tem um ?pequeno? problema: nunca jogou basquete e uma das poucas vezes em que segurou uma bola foi para suas fotos de apresentação. Leia mais no Jornal da Tarde