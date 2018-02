Times da casa levam vantagem no Nacional de basquete

No encerramento da segunda semana do Campeonato Nacional de Basquete Feminino (CNBF 2007), os times mandantes superaram os visitantes. Bom para as equipes de São Paulo, que perderam apenas um jogo, exatamente no confronto local, onde o São Bernardo/Metodista/Associação (SP) superou o Santo André (SP), por 74 a 62, em São Bernardo. "No início sentimos a marcação pressionada de Santo André e o jogo ficou um pouco amarrado. No segundo tempo melhoramos a nossa defesa e o ataque flui mais. Foi uma boa partida, mas precisamos ainda acertar o entrosamento e fazer alguns ajustes na parte defensiva para os próximos confrontos", disse a ala Lílian, do São Bernardo. O destaque dos quatro jogos foi a ala Karen, de Ourinhos, com 27 pontos e seis rebotes e seis assistências. O desempenho dela ajudou o Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos (SP) a vencer o Fluminense (RJ) por 86 a 60. "Nós cumprimos com o dever de ganhar em casa. Fizemos o nosso trabalho, mas não era o que esperávamos. Cometemos erros bobos e ficamos dispersas em vários momentos. Agora é colocar a cabeça no lugar, analisar as falhas e corrigir para a próxima partida. Queremos deixar a torcida de Ourinhos mais feliz", comentou a armadora Vanessa Gattei, de Ourinhos. Nos outros jogos, o Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP) ganhou do Botafogo (RJ) por 136 a 46, em Catanduva e o Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE) derrotou o ADIEE/Florianópolis (SC) por 88 a 76, em Florianópolis. A terceira semana do Nacional começa no domingo com quatro jogos: ADIEE/Florianópolis (SC) x Santo André (SP), em Florianópolis (11h de Brasília); Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos (SP) x LTD/Teresópolis/Universo (RJ), em Ourinhos (15h); Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP) x Fluminense (RJ), em Catanduva (16h); São Bernardo/Metodista/Associação (SP) x Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE), em São Bernardo (16h). De acordo com o regulamento da competição, na primeira fase, as equipes jogam entre si, em turno e returno. As oito primeiras colocadas, na soma de pontos dos dois turnos, se classificam para as quartas-de-final nos seguintes cruzamentos: 1.º x 8.º, 2.º x 7.º, 3.º x 6.º e 4.º x 5.º. Os vencedores disputam a semifinal e final. As quartas-de-final, semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco partidas.