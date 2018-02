Times de brasileiros lideram na NBA Quentin Richardson acertou oito arremessos de três pontos e foi o destaque na vitória do Phoenix Suns, do armador brasileiro Leandrinho, domingo, em Portland, por 121 a 99, sobre o Portland Trail Blazers. O Phoenix soma agora 14 vitórias, 3 derrotas e lidera a Divisão Pacífico da Conferência Oeste da NBA. O Cleveland Cavaliers, do ala Anderson Varejão, também realiza boa temporada. Com 11 vitórias e 6 derrotas está em primeiro na Divisão Central da Conferência Leste. O Denver Nuggets, do ala Nenê, vem em terceiro na Divisão Noroeste da Conferência Leste, com 9 vitórias e 7 derrotas. Na Divisão Atlântico da Conferência Leste, o Toronto Raptors, do pivô Rafael ?Baby? Araújo acumula 7 vitórias, 12 derrotas e ocupa a penúltima posição. Finalmente, na Divisão Sudoeste da Conferência Oeste, com apenas 1 vitória e 14 resultados negativos, o New Orleans Hornets, de Alex Garcia (armador), é o último colocado.