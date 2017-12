Times de brasileiros vencem na NBA O Denver Nuggets conseguiu, após quase 13 anos, marcar seis vitórias consecutivas na liga de basquete norte-americana. Em partida da noite desta sexta feira da NBA, o Nuggets do brasileiro Nenê derrotou o Golden State Warriors por 98 a 91. Nenê esteve em quadra por 38 minutos e contribuiu com 12 pontos para a vitória do time de Denver. Também venceu partida desta sexta o time em que joga outro brasileiro. O Phoenix Suns, de Leandrinho, derrotou o Boston Celtics por 110 a 106. O jogador atuou por apenas nove minutos e marcou quatro pontos na partida. Veja os resultados das demais partidas da noite: Toronto Raptors 92 x 87 Atlanta Hawks Philadelphia Sixiers 93 x 90 Miami Heat New Jersey Nets 93 x 86 Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies 92 x 77 Washington Wizards San Antonio Spurs 105 x 94 Orlando Magic Houston Rockets 83 x 74 New Orleans Hornets Utah Jazz 86 x 67 L.A. Clippers Portland Trail Blazers 88 x 81 New York Knicks Indiana Pacers 101 x 94 Seattle SuperSonics Minnesota Timberwolfes 112 x 109 Sacramento Kings (em tempo extra)